Состоится брифинг Федерального министра здравоохранения Германии Уллы Шмидт и министра здравоохранения Украины Юрия Гайдаева по случаю торжественного подписания Совместного заявления о сотрудничестве между Министерствами здравоохранения Украины и Германии. Подписанию заявления будут предшествовать двусторонние переговоры о развитии партнерства на принципах Европейской политики (зал приемов международных делегаций МОЗ Украины, ул. Грушевского, 7 (третий этаж голубого дома). Нужна аккредитация. Телефоны: 253-02-25, 253-69-75, press@moz.gov.ua.