В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья японского острова Хоккайдо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Геологической службы США.

По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 00.02 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 40,7 километра. Эпицентр располагался на расстоянии 107 километров к северо-востоку от портового города Хатинохе в префектуре Аомори.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Сообщений об угрозе цунами нет.

На северо-востоке Японии 11 марта 2011 года произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое получило официальное название Великого землетрясения. Оно вызвало цунами, высота которого доходила до 30-40 метров. В результате стихийного бедствия погибли и пропали без вести свыше 19 тысяч человек. Почти 380 тысяч домов были уничтожены или получили разрушения. Произошла авария на АЭС "Фукусима-1".