Британка похудела на 200 кг

Жительница Великобритании Мэри Итон, которая к 40 годам весила 317 кг, смогла сбросить уже почти 200 кг.

Мэри ежедневно питалась фастфудом и газированными напитками, начиная с 16 лет, что в итоге привело ее к рекордному весу в 317 кг. Стимулом к похудению стало предложение руки и сердца, которое Мэри сделал избранник.

Женщина утверждает, что обошлась без оперативного вмешательства и таблеток для похудения, а начала вести активный и здоровый образ жизни. Благодаря правильному питанию и занятиям спортом Мэри сейчас весит 120 кг, но продолжает худеть.

likar.info