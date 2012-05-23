Британка похудела на 200 кг
10:04, 23 мая 2012Зарубежные новости
0
Стимул - предложение руки и сердца
Жительница Великобритании Мэри Итон, которая к 40 годам весила 317 кг, смогла сбросить уже почти 200 кг.
Мэри ежедневно питалась фастфудом и газированными напитками, начиная с 16 лет, что в итоге привело ее к рекордному весу в 317 кг. Стимулом к похудению стало предложение руки и сердца, которое Мэри сделал избранник.
Женщина утверждает, что обошлась без оперативного вмешательства и таблеток для похудения, а начала вести активный и здоровый образ жизни. Благодаря правильному питанию и занятиям спортом Мэри сейчас весит 120 кг, но продолжает худеть.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter