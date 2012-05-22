В Болгарии произошло землетрясение магнитудой 5,8

09:58, 22 мая 2012
Зарубежные новости
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Сообщений о пострадавших нет

На западе Болгарии сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Как сообщил агентству France-Presse представитель болгарского сейсмологического института, эпицентр подземных толчков находился недалеко от столицы Болгарии - Софии, между городами Перник и Радомир.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В некоторых районах из-за землетрясение была приостановлена подача электроэнергии, отмечает радио «Свобода».

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