В Болгарии произошло землетрясение магнитудой 5,8

На западе Болгарии сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Как сообщил агентству France-Presse представитель болгарского сейсмологического института, эпицентр подземных толчков находился недалеко от столицы Болгарии - Софии, между городами Перник и Радомир.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В некоторых районах из-за землетрясение была приостановлена подача электроэнергии, отмечает радио «Свобода».