В Болгарии произошло землетрясение магнитудой 5,8
09:58, 22 мая 2012Зарубежные новости
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Сообщений о пострадавших нет
На западе Болгарии сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,8.
Как сообщил агентству France-Presse представитель болгарского сейсмологического института, эпицентр подземных толчков находился недалеко от столицы Болгарии - Софии, между городами Перник и Радомир.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В некоторых районах из-за землетрясение была приостановлена подача электроэнергии, отмечает радио «Свобода».
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