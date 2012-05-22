В Забайкальском крае России 87-летний ветеран войны убил грабителя, проникшего в его дом.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю РФ.

«Предварительно установлено, что ночью 21 мая 35-летний ранее судимый житель села Казаново Шилкинского района незаконно проник в дом к ветерану и стал требовать деньги, угрожая ножом. Когда хозяин ответил отказом, возникла обоюдная драка, в ходе которой ветеран ударил ножом нападавшего в живот. После этого позвал на помощь соседей и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Сам он сейчас в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. В драке он получил проникающее ножевое ранение в грудь и множественные побои», - говорится в сообщении.

Следствие предполагает, что 87-летний ветеран убил нападавшего в условиях необходимой обороны.