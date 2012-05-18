Японские ученые открыли две новые группы крови

Ученые обнаружили две новые группы крови. К хорошо известным I, II, III и IV группам добавились Langereis и Junior, сообщает newsme.com.ua. Получившие эти названия группы крови обнаружены у японцев, а также встречаются у представителей других народов.

С таким заявлением выступили ученые Университета Вермонта и Парижского института переливания крови.

Причины появления новых групп пока точно неизвестны, однако ученые считают, что это вызвано высоким радиационным фоном и электромагнитным излучением. Есть предположение, что в эволюции человечества начался новый этап. По некоторым предположениям, кровь японцев могла измениться в результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и катастрофы на Фукусиме.

Вместе с тем, японские ученые прогнозируют открытие еще 10-15 новых групп крови.