Чиновники "отловят" шарлатанов в сфере народного целительства

В ближайшее время положение народных целителей в столице может измениться. Департамент здравоохранения столицы разработал проект постановления "О порядке занятия народной медициной на территории города Москвы", сообщает "Российская газета".

В случае принятия постановления лечить с помощью методов нетрадиционной медицины смогут лишь обладатели диплома о среднем или высшем медицинском образовании, сертификата специалиста, лицензии на право занятий медицинской деятельностью. Само же лечение будет проходить только с письменного согласия пациентов.

Целителей обяжут вести журнал учета обращений и предоставленных услуг, индивидуальные карты с диагнозом, поставленным в организациях здравоохранения, жалобами, применяемыми методами, проведенными сеансами и процедурами, динамикой состояния человека. Наличие специально оборудованного помещения - обязательное условие.

Массовые сеансы целительства запретят вовсе. Кстати, понятия оккультно-магических, религиозных обрядов и народной медицины строго разведут. Практиковать не смогут и получившие разрешения в других городах.

По словам первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения столицы Алексея Абрамова, с помощью закона чиновники попытаются отделить мошенников от нормальных практиков. Длительное время данная сфера услуга находилась в тени. Итог - множество пострадавших, особенно среди пожилых людей и инвалидов.

Однако президент Российской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины Владимир Егоров считает, что документ противоречит Федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В этом законе ничего не сказано о дипломах и лицензиях.

Егоров предлагает целителям оформить свою трудовую деятельность как индивидуальный предприниматель или по договору с лечебным учреждением. Также практик должен доказать безопасность своих методик перед специалистами и ее эффективность с помощью анализов, данных исследований минимум 10 человек.

