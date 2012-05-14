В Китае из-за сильного града и наводнения погибли 40 человек

В Китае в уезде Миньсянь провинции Ганьсу в результате сильного града и наводнения уже погибли 40 человек, 18 пропали без вести, еще 87 пострадавших находятся в больнице.

На настоящий момент жизнь в пострадавших от бедствия районах в основном нормализовалась, однако по-прежнему ощущается острая нехватка предметов первой необходимости, передает «Газета.Ru».

В общей сложности из-за непогоды пострадали 350 тыс человек, 30 тыс были эвакуированы из домов.

В ряде населенных пунктов провинции нарушено электроснабжение, с частью поселков и деревень прервана связь, транспортное сообщение. Серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья, разрушены или повреждены сотни построек и жилых домов.

Ливневые дожди, сопровождавшиеся аномальным градом и штормовым ветром, обрушились на провинцию 10 мая.