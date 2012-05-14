Cильнейший ливень в Тбилиси вызвал наводнение, погибли 5 человек

Cильнейший ливень, обрушившийся в ночь с субботы на воскресенье в Тбилиси, вызвал наводнение, в результате которого погибли 5 человек и еще 30-ти была оказана медицинская помощь.

Как передает агентство Новости-Грузия, для оказания помощи населению были мобилизованы спасатели и военные.

«В течение ночи была оказана медицинская помощь 30 горожанам, семеро были госпитализированы. В основном, это было переохлаждение, повреждение кожных покровов и шоковое состояние», - приводит агентство слова начальника службы соцобеспечения мэрии Тбилиси Мамука Кацарава.

Он подчеркнул, что утром в воскресенье все госпитализированные были выписаны из больниц.

В районе Ортачала из русла вышла проходящая через город река Кура, потоки воды также спускались со склонов и спусков, в результате были затоплены улицы, прилегающие к набережной.

В ряде районов Тбилиси вода повредила городскую инфраструктуру - дороги, здания, линии электропередачи, системы канализации.

Сильные дожди в столице Грузии и в восточной части страны также ожидаются в течение двух ближайших дней, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды республики.