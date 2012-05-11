В Китае жертвами ливней стали 24 человека, 33 пропали без вести

Жертвами ливневых дождей в провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай) стали 24 человека, 33 числятся пропавшими без вести.

40 местных жителей получили ранения, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа»

Ливни с градом обрушились на уезд Миньсянь в четверг. В зоне бедствия оказались 17 из 18 поселков и деревень этого уезда, где проживают 450 тысяч человек. Стихией уничтожены посевы, выведены из строя системы энергоснабжения, телекоммуникационные сети. Пострадали жилые дома, школы, больницы, размыты участки двух шоссе провинциального значения. Власти были вынуждены эвакуировать 1,9 тыс. жителей, ведутся масштабные поисково-спасательные работы.