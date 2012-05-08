Тетрациклин - враг репродуктивной функции у мужчин

Популярный антибиотик тетрациклин назван врагом репродуктивной функции у мужчин. Ученые из штата Невада (США) обнаружили, что его применение снижает качество спермы у пациента и отражается на репродуктивных способностях следующих поколений.

Ученые доказали эту теорию на примере членистоногих вида Cordylochernes scorpioides. В течение нескольких недель с момента рождения до наступления половой зрелости особи мужского пола получали курс тетрациклина. В результате у членистоногих на 25% снизилось количество жизнеспособных сперматозоидов.

Такое же положение дел наблюдалось и у потомства подопытных членистоногих - второго и третьего поколения. Ученые считают, что антибиотик аналогично действует и на сперму людей, поскольку влияет на способ экспрессии генов.

likar.info