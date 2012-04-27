В рисовой каше для детей выявили опасную инфекцию

В Беларуси из розничной торговли будет изыматься израильская рисовая каша для детей, в которой выявлен возбудитель пищевых токсикоинфекций.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве торговли Беларуси.

«В случае поступления в розничную сеть ряда товаров, которые могут представлять опасность для жизни, здоровья, наследственности, имущества потребителя и окружающей среды, они будут изыматься», - говорится в сообщении Минторговли Беларуси.

Как отмечают в министерстве, согласно информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации, в рисовой каше (безмолочной, растворимой) для питания детей с 4-х месяцев под торговой маркой Remedia обнаружены бактерии Enterobacter (Cronobacter) sakazakii (производитель – Galam Pagingag Ricultural Cooperativ Esociety ltd, Израиль).

«Учитывая, что поставки указанной продукции осуществлялись российской организацией, имеется большая вероятность нахождения продукции в обороте и на территории Беларуси», - подчеркнули в Минторге Беларуси.

Там отметили, что РУП «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ) отменил действие сертификата соответствия на эту продукцию.

Кроме этого, в Минторге Беларуси сообщили, что БелГИМ также отменил действие сертификатов соответствия на 74 наименования чая, произведенного немецкой компанией "Winckler GmbH, Tee und Kaffe und Konfektionierung". Основание: невыполнение немецкой компанией соглашения по сертификации.

Справка УНИАН. Enterobacter (Cronobacter) sakazakii являются возбудителями пищевых токсикоинфекций у детей раннего возраста. Клинические проявления характеризуются наличием септических инфекций (менингит, сепсис) и некротизирующего энтероколита у детей первого года жизни, в первую очередь недоношенных, новорожденных с низкой массой тела или иммунокомпромиссных. Летальный исход составляет 33%, а по некоторым данным у детей до 1 года - от 40 до 80%.

