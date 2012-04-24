В России взорвался магистральный газопровод, возник пожар
14:40, 24 апреля 2012Зарубежные новости
1
Угрозы населенным пунктам нет
В России, под Саратовом, взорвался магистральный газопровод, возник пожар.
Об этом УНИАН сообщили в МЧС по Саратовской области.
«Сегодня поступило сообщение о факельном горении из магистрального газопровода в Федоровском муниципальном районе. Угрозы возгоранию населенных пунктов нет», - говорится в сообщении.
Отмечается, что магистральный газопровод принадлежит «ГазпромтрансгазСаратов».
На месте аварии работает ПЧ-62, оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны, аварийные бригады «ГазпромтрансгазСаратов». Проводится выжигание газа, газ пущен по второй обводной ветке, отключенных потребителей нет.
Погибших, пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter