В России взорвался магистральный газопровод, возник пожар

В России, под Саратовом, взорвался магистральный газопровод, возник пожар.

Об этом УНИАН сообщили в МЧС по Саратовской области.

«Сегодня поступило сообщение о факельном горении из магистрального газопровода в Федоровском муниципальном районе. Угрозы возгоранию населенных пунктов нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что магистральный газопровод принадлежит «ГазпромтрансгазСаратов».

На месте аварии работает ПЧ-62, оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны, аварийные бригады «ГазпромтрансгазСаратов». Проводится выжигание газа, газ пущен по второй обводной ветке, отключенных потребителей нет.

Погибших, пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется.