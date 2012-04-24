Эмоции, из-за которых мы набираем лишний вес

Если вы принадлежите к типу людей, которые используют любой повод для того, чтобы поесть, то вам следует получше контролировать свои эмоции. Ярость, тревога, грусть, тоска, недовольство собой, нервозность и даже радость - все это может быть причиной для атаки на холодильник.

Съеденная шоколадка заглушает негативные эмоции, беспокойство проходит, но неизбежно приводит к проблемам с фигурой.

Привычка «заедать» эмоции может перерасти в стойкую зависимость, и вы будете налегать на еду даже тогда, когда находитесь в хорошем настроении. А это прямой путь к ожирению. После напряженного дня кусок пирога заменяет таким людям дозу спиртного. Дело в том, что сахароза повышает уровень гормона серотонина, который ответственен за удовольствие и хорошее настроение, снижает тоску, нервозность и т.д, пишет www.pravda.ru.

«Сладкоголикам» психолог и психотерапевт Ольга Тессари рекомендует в первую очередь наладить регулярные физические упражнения, поскольку они, помимо сжигания калорий, тоже вырабатывают серотонин. Однако не надо забывать и об эмоциональной сфере. Обратитесь к психотерапевту, чтобы разобраться, какие именно эмоции вызывают в вас желание поесть, вполне вероятно, что их круг весьма ограничен. Если вы уже набрали чрезмерный вес, проконсультируйтесь с эндокринологом или диетологом. Диеты, которые обещают чудеса похудания, могут провоцировать отрицательные эмоции и, как следствие, набор веса.

Вот эмоции, которые чаще всего вызывают желание побежать к холодильнику:

- трудности в общении с другими людьми

- чувство, вы не любимы

- финансовые проблемы

- отсутствие бытового комфорта

- неудовлетворение

- расставание

- крушение планов

- страх

- тоска

- низкая самооценка

- грусть

- одиночество

- неуверенность

- пессимизм

- бедность

Как же с этим бороться?

- учитесь контролировать себя. Вы недавно уже ели и подумываете снова перекусить, например шоколадом? Отвлекитесь, например, сделайте 10-ти минутную зарядку, направленную на проблемные зоны. Желание поесть может пропасть, если нет, съешьте вместо сладкого какой-нибудь фрукт.

- попытайтесь принимать пищу в определенные часы, тщательно ее прожевывая.

- займитесь спортом. Запишитесь в группу аэробики, в бассейн и т.д. Помимо решения проблем с весом, занятие спортом в группе изменит ваше психологическое состояние, появятся положительные эмоции, новые друзья.

- не ходите в магазин, испытывая чувство голода, иначе вы купите намного больше продуктов, чем вам нужно.



