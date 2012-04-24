Как поднять настроение и взбодриться на работе

Ведь наверняка случалось и с вами такое, когда вы просыпаетесь утром абсолютно без настроения, и такое состояние сохраняется на протяжении всего дня?

И не всегда причина этого кроется в каких-либо скрытых болезнях. Мы хотим дать вам несколько рекомендаций, которыми советуют воспользоваться индийские врачи.

При их помощи вы сможете быстро проснуться и поднять свое настроение до нужного уровня даже самым пасмурным утром, а также помочь организму взбодриться, находясь на работе.

Для этого вам следует воспользоваться массажем ушей, простое их разминание по часовой стрелке значительно вас взбодрит, если же массаж делать в обратном направлении, то эти действия успокоят вас. Руки ваши при этом должны быть теплыми. Начните массировать центральную и верхнюю части уха подушечками указательных и больших пальцев. Затем начните всеми пальцами массаж мочек и поверхности в глубине ушной раковины большим пальцем.

При массировании центра ушной мочки вы снимите усталость с глаз, если же начнете передвижение в сторону лица, то избавитесь от зубной боли. При разминании углубленной части ушной раковины нормализуется работа всех внутренних органов: сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта и органов дыхания.

Если же вам необходимо снять, накопившуюся за день, сильную усталость, то проведите массаж мочек и козелков ушей, козелками называют выступы над входом в ушной канал.

Если же к вечеру вы заметили отеки на своих усталых ногах, то вам следует при утреннем массаже помассировать верхний край уха. Это поможет вам справиться с последующими перегрузками. Можно провести и массаж пальцев рук, который следует начать с мизинца левой руки. Поочередно по два раза сожмите ногтевую фалангу сверху вниз, а затем тоже самое сделайте по ее бокам. Тем самым вы еще добьетесь профилактического эффекта против множества болезней внутренних органов.

И хорошее настроение не покинет вас тогда.

