Жирная морская рыба защищает кости

Остеопороз сегодня является одним из самых распространенных заболеваний в мире, занимая четвертое место. В Украине от него страдает более 3 млн человек, из которых 2,5 млн — женщины.

Специалисты провели исследование на предмет того, как можно снизить риск заболевания остеопорозом у женщин в зрелом возрасте. Обнаружено, что риск заболевания связан с количеством потребляемой жирной морской рыбы.

Жирная морская рыба (семга, форель, норвежская сельдь, скумбрия) — один из основных природных источников витаминов D и К, а также особо ценных жирных кислот Омега-3 в рационе человека. Ученые доказали, что витамины D и К, содержащиеся в больших количествах в жирной рыбе, усваиваются гораздо лучше витаминов в таблетках. Кроме того, витамин D способствует всасыванию кальция в кишечнике человека, а витамин К доставляет кальций непосредственно в кости, что способствует профилактике остеопороза.

В исследовании участвовали женщины в возрасте до 65 лет. Их поделили на группы: три группы питались рыбой с различным содержанием витаминов D и К, а четвертая группа принимала эти витамины в таблетках. У женщин, которые сидели на «рыбной» диете, уровень усвоения витаминов D и K оказался значительно выше. NIFES планирует продолжить исследование, намереваясь доказать, что сделать кости здоровыми поможет семга, богатая витамином К и жирными кислотами Омега-3.

Чтобы предотвратить потерю костной массы и снизить риск возникновения остеопороза, ученые рекомендуют употреблять продукты с большим количеством кальция, фтора и витамина D. Все эти элементы в достаточном количестве содержатся в рыбе. Чтобы обеспечить организм необходимой порцией витамина D и полезных веществ, достаточно съедать 150 гр жирной морской рыбы (семга, норвежская сельдь, скумбрия, сардина) 3-4 раза в неделю.

likar.info