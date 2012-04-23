Как похудеть после Пасхи

"На Пасху все поправляются, - говорит диетолог Валентина Хорощак. - Люди выходят из поста и не знают предела. Едят много и часто - дома, в гостях, в кафе".

Валентина Хорощак составляет диеты для певцов и хореографов, бизнесменов, политиков и их жен. Чтобы сбросить заявление вес, который набрали за праздники, диетолог советует придерживаться 5 правил.

1. Перед едой выпивайте стакан воды - тогда меньше сможете съесть. Смакуйте каждой ложкой супа или кусок мяса. Тогда меньше съедите и быстро почувствуете сытость. Не думайте во время обеда о работе, не переживайте. Когда очень нервничаете или переживаете, не идите на кухню и обходите холодильник. Тогда съедите вдвое больше, чем могли бы осилить за обычный обед. Оттуда и берутся стороны и лишние сантиметры на талии.

2. От холодной пищи поправляются меньше, чем от горячей. Разогретая пища пахнет и больше нравится. Соответственно человек больше у себя Засунь. Замените жареную картошку и пюре с маслом на холодную вареную в "мундирах".

3. Если очень голодны, съешьте перед едой кусок черного шоколада, горсть сухофруктов или ложку меда. Тогда не удастся много съесть. Голод утолите легким салатом.

4. Ешьте в течение дня суп с мелко насеченным корнем сельдерея. К нему можно добавить моркови, лука, капусты и свеклы. Сельдерея должно быть больше. Этот суп нужно есть не реже трех раз в день - можно употреблять после приема пищи - по 3-4 ложки. От такого супа результаты заметны уже через неделю.

5. Не ругайте себя за то, что чего-то съели много, наелись на ночь перед сном или переели на празднике. Лучше похвалите себя, что не купили еще один шоколадный батончик, выпили чай без сахара, хлеб заменили хлопьями.

Диетолог утверждает, что лучше для похудения есть овсянку и квашеную капусту.

"Если на ночь переели вкусного, мочно и калорийного, на следующий день очистить организм от шлаков и лишних калорий. Съешьте на завтрак несколько ложек овсянки. К обеду продержитесь на одной воде. Уже на вечер почувствуете легкость", - убеждает Валентина Николаевна.

Салат из квашеной капусты помогает похудеть. "В квашеной капусте есть кисломолочные бактерии, которые улучшают работу кишечника, уничтожая вредную флору и способствуя выведению шлаков, лечат дисбактериоз. Больше ходите, бегайте, делайте утреннюю и вечернюю гимнастику - хотя бы несколько раз качайте каждый пресс, приседайте и отжимайтесь. Примитивные упражнения помогут легко вернуться в прежнюю форму".

gazeta.ua