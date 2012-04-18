Брейвик заявил на суде, что повторил бы свои преступления

Норвежский террорист Андерс Брейвик заявил на заседании суда в Осло, что повторил бы свои преступления.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на «Рейтерс», он назвал свои преступления «утонченными и захватывающими».

Сообщается, что преступник читает свои показания с листа, монотонно и без эмоций. Свою вину он не признал и объяснил, что его убийства были совершены, чтобы защитить Норвегию и ее жителей.

А.Брейвик летом прошлого года взорвал бомбу в правительственном квартале Осло и расстрелял более 60 человек в молодежном лагере на острове Утоя. Последняя психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.