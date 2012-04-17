В Москве 6-этажное здание сложилось как карточный дом

На юге Москвы обрушилась недостроенная многоэтажка.

В ночь на вторник на юге Москвы обрушилось строящееся шестиэтажное здание, сообщает РИА Новости. По последним данным ГУМЧС Москвы, пострадали 11 человек, которые ночью вели строительные работы и не успели вовремя покинуть сооружение. Еще один из рабочих погиб. МЧС считает, что больше людей под завалами не осталось.

Административная постройка разрушена практически полностью, над лежащими на земле обломками возвышаются лишь остатки каркаса. По данным МЧС, за считанные секунды в здании "сложились"сразу все шесть этажей, площадь обрушения составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Точные причины катастрофы выясняют следователи и сотрудники МЧС, однако уже появились данные, что строительство здания велось с грубыми нарушениями.

В пресс-службе ГУМЧС Москвы РИА сообщили, что рухнувшее здание расположено на территории ОАО "Опытно-экспериментальный завод "Грейфер", огороженной высоким забором.

Здание не предназначалось для жилья и возводилось как офисное.

"Просто так сразу все шесть перекрытий сложиться, как слоеный пирог, не могли", - сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС по Москве Илья Денисов. По одной из версий спасателей, обрушение могло произойти "при заливке перекрытий жидким бетоном".

По данным руководителя столичного ГСУ СК Вадима Яковенко, ЧП произошло во время капитального ремонта здания.

В результате обрушения один строитель погиб, 11 рабочих в возрасте от 19 до 36 лет пострадали, десять из них госпитализированы. У пострадавших в основном черепно-мозговые и глазные травмы. Как считают в МЧС, больше людей под завалами нет. "Место завалов обследовано кинологами с собаками. Собаки наличия погибших и пострадавших не показали", - сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.