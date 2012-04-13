Как предупредить цистит?
Полезные советы
Полезные советы, которые помогут предупредить цистит:
1. Не при каких обстоятельствах не забывайте про гигиену девочки.
2. Не допускайте переохлаждения.
3. Давайте пить больше воды и всевозможных соков. Особенно полезен клюквенный сок.
4. Учите девочку не допускать чрезмерного наполнения мочевого пузыря.
5. По возможности, откажитесь от чрезмерно обтягивающей в области таза одежды. Она может приводить к ухудшению кровообращения в области таза.
6. Если у ребенка часты запоры, пытайтесь увеличить в рационе содержание свежих и сырых овощей и фруктов.
7. При туалете половых органов девочки используйте мыло с нейтральным кислотно-щелочным балансом.
Таким образом, в профилактике цистита важную роль играют соблюдение правил личной гигиены, своевременное лечение воспалительных заболеваний.
Если вас всё же настигло такое заболевание как цистит, вам следует как можно скорее обратиться к врачу, чтобы он смог назначить соответствующую терапию. Можно отметить, что на сегодняшний день, своевременное обращение к врачу поможет победить цистит в довольно сжатые сроки, и предотвратит переход заболевания в хроническую стадию - хронический цистит.
При правильном подходе к лечению цистита и соблюдении пациентом всех рекомендаций врача, можно добиться длительной ремиссии хронического цистита, а в некоторых случаях полного выздоровления.