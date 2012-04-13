Как предупредить цистит?

По­лез­ные со­ве­ты, ко­то­рые по­мо­гут пре­дуп­ре­дить цис­тит:

1. Не при ка­ких об­сто­я­тельст­вах не за­бы­вай­те про ги­ги­е­ну девочки.

2. Не до­пус­кай­те пе­ре­ох­лаж­де­ния.

3. Давайте пить боль­ше во­ды и все­воз­мож­ных со­ков. Осо­бен­но по­ле­зен клюк­вен­ный сок.

4. Учите девочку не до­пус­кать чрезмерного на­пол­не­ния мо­че­во­го пу­зы­ря.

5. По воз­мож­нос­ти, от­ка­жи­тесь от чрез­мер­но об­тя­ги­ва­ю­щей в об­лас­ти та­за одеж­ды. Она мо­жет при­во­дить к ухуд­ше­нию кро­во­об­ра­ще­ния в об­лас­ти та­за.

6. Если у ребенка часты за­по­ры, пы­тай­тесь уве­ли­чить в ра­ци­о­не со­дер­жа­ние све­жих и сы­рых ово­щей и фрук­тов.

7. При туа­ле­те по­ло­вых ор­га­нов девочки ис­поль­зуй­те мы­ло с нейтраль­ным кис­лот­но-ще­лоч­ным ба­лан­сом.

Та­ким об­ра­зом, в про­фи­лак­ти­ке цис­ти­та важ­ную роль иг­ра­ют со­блю­де­ние пра­вил лич­ной ги­ги­е­ны, своев­ре­мен­ное ле­че­ние вос­па­ли­тель­ных за­бо­ле­ва­ний.

Если вас всё же на­стиг­ло та­кое за­бо­ле­ва­ние как цис­тит, вам сле­ду­ет как мож­но ско­рее об­ра­тить­ся к вра­чу, что­бы он смог на­зна­чить со­от­вет­ст­ву­ю­щую те­ра­пию. Мож­но от­ме­тить, что на се­год­няш­ний день, своев­ре­мен­ное об­ра­ще­ние к вра­чу по­мо­жет по­бе­дить цис­тит в до­воль­но сжа­тые сро­ки, и предот­вра­тит пе­ре­ход за­бо­ле­ва­ния в хро­ни­чес­кую ста­дию - хро­ни­чес­кий цис­тит.

При пра­виль­ном под­хо­де к ле­че­нию цис­ти­та и со­блю­де­нии па­ци­ен­том всех ре­ко­мен­да­ций вра­ча, мож­но до­бить­ся дли­тель­ной ре­мис­сии хро­ни­чес­ко­го цис­ти­та, а в не­ко­то­рых слу­ча­ях пол­но­го выз­до­ров­ле­ния.

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