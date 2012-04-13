В Кувейте могут ввести смертную казнь для богохульников.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», соответствующий закон накануне был принят в первом чтении.

В марте в Кувейте был арестован мужчина, который в своем микроблоге якобы оскорбил чувства мусульман. Сам арестованный утверждает, что его Twitter был взломан. Это случай вызвал большой резонанс.