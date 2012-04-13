В Кувейте могут ввести смертную казнь для богохульников
11:21, 13 апреля 2012Зарубежные новости
0
Закон принят в первом чтении
В Кувейте могут ввести смертную казнь для богохульников.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», соответствующий закон накануне был принят в первом чтении.
В марте в Кувейте был арестован мужчина, который в своем микроблоге якобы оскорбил чувства мусульман. Сам арестованный утверждает, что его Twitter был взломан. Это случай вызвал большой резонанс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter