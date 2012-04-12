Массаж шеи предотвращает инсульты

Группа ученых из английского университета Лидса уверяет, что регулярный массаж шеи способен спасти человека от инфаркта. Как информирует Корреспондент, ученые Великобритании провели исследования и выяснили, что существуют особые прямые связи между мышцами шеи и особой зоной головного мозга — nucleus tractus solitarius, которая несет ответственность за контроль в организме человека уровня кровяного давления. И если массажировать мышцы шеи систематически, то, по утверждению экспертов, это будет стабилизировать работу мозговой зоны nucleus tractus solitarius, и понижать кровяное давление в случаях его повышения. «Эффект от массажа можно сравнить с действиями соответствующих новейших медикаментов», — добавил глава исследований профессор Джим Дечардс.

ria-ami.ru