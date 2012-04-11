Список самых полезных продуктов по версии Forbes

Forbes (журнал) недавно опубликовал список продуктов, которые признаны самыми полезными для здоровья человека, сообщает www.med2.ru. Их можно потреблять независимо от лечебных диет и кулинарных пристрастий.

К этим продуктам причислили орехи, ягоды, и бобовые. При этом гранатовый сок, что способен понижать давление и борется с раковыми клетками, нарекли еще и «природной и естественной виагрой».

Forbes безжалостно опровергает предубеждение к мясу, уверяя, что натуральное мясо животных, по праву можно считать одним из самых необходимых и здоровых ингредиентов, которые требуются для полноценной жизнедеятельности организма человека.

Кстати, каждый человек должен иметь в доме кухонные весы, потому как они служат надежным помощником для приготовления и расчета количества пищи, и в особенности здоровой пищи.

Список продуктов:

1. Орехи

2. Бобы

3. Ягоды

4. Молоко (свежее)

5. Мясо

6. Яйца

7. Лосось

8. Капуста

9. Гранатовый сок

10. Яблоки

Стоит отметить, что в список нездоровой пищи, в основном вошли блюда «быстрой еды» (фаст-фуд). К ним относятся жареная картошка (Five Guys), горячий шоколад (Starbucks) и шоколадный коктейль (mcdonald`s).

Помимо этого ученые Британии также признали, что азиатская кухня, является очень калорийной. Наиболее опасными они признали шаурму и кебаб.