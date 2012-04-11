Список самых полезных продуктов по версии Forbes
Орехи, ягоды, и бобовые...
Forbes (журнал) недавно опубликовал список продуктов, которые признаны самыми полезными для здоровья человека, сообщает www.med2.ru. Их можно потреблять независимо от лечебных диет и кулинарных пристрастий.
К этим продуктам причислили орехи, ягоды, и бобовые. При этом гранатовый сок, что способен понижать давление и борется с раковыми клетками, нарекли еще и «природной и естественной виагрой».
Forbes безжалостно опровергает предубеждение к мясу, уверяя, что натуральное мясо животных, по праву можно считать одним из самых необходимых и здоровых ингредиентов, которые требуются для полноценной жизнедеятельности организма человека.
Кстати, каждый человек должен иметь в доме кухонные весы, потому как они служат надежным помощником для приготовления и расчета количества пищи, и в особенности здоровой пищи.
Список продуктов:
1. Орехи
2. Бобы
3. Ягоды
4. Молоко (свежее)
5. Мясо
6. Яйца
7. Лосось
8. Капуста
9. Гранатовый сок
10. Яблоки
Стоит отметить, что в список нездоровой пищи, в основном вошли блюда «быстрой еды» (фаст-фуд). К ним относятся жареная картошка (Five Guys), горячий шоколад (Starbucks) и шоколадный коктейль (mcdonald`s).
Помимо этого ученые Британии также признали, что азиатская кухня, является очень калорийной. Наиболее опасными они признали шаурму и кебаб.