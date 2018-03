Из-за жары чаще умирают жители городов

Каждый "лишний" градус средней температуры в сезоны с аномально жарким летом увеличивает смертность жителей Соединенных Штатов на 5%, что в особенности проявляется среди пожилых людей, проживающих в крупных мегаполисах, заявляют климатологи в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Аномально высокие температуры летом и низкие - зимой - негативно влияют на здоровье человека, в особенности детей и пожилых людей, сообщают РИА Новости. Больше всего это проявляется в крупных городах, где не так много зеленых насаждений, способных снизить негативный эффект от роста температуры летом. Так, во время периода аномально жаркой погоды в 2010 году смертность в Москве выросла в два раза.

Группа климатологов под руководством Антонеллы Занобетти (Antonella Zanobetti) из Гарвардской школы общественного здоровья в Бостоне (США) оценила то, как менялась смертность среди пожилых жителей Соединенных Штатов во время относительно жарких сезонов, проанализировав статистику, собранную государственной службой медицинского страхования MediCare с 1985 по 2006 год.

Авторы статьи изучили данные за этот период и отобрали из статистики тех людей, которые могли больше всего пострадать от жаркой погоды - людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, диабетиков и пожилых американцев. В целом, в исследовании "участвовало" около 10,5 миллиона человек, умерших за этот период.

Занобетти и ее коллеги сопоставили статистику MediCare с тем, насколько отклонялась средняя температура летнего дня от нормы для того региона, где проживает "участник" исследования. Иными словами, чем больше в сезоне было аномально теплых дней, тем выше было это отклонение.

Оказалось, что смертность американцев увеличивалась достаточно сильно с повышением "аномальной" температуры. Так, увеличение этой температуры на один градус Цельсия сопровождалось ростом смертности на 2% среди людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и на 4% для диабетиков. В среднем, общая смертность среди всех категорий населения должна увеличиться примерно на 5% с каждым дополнительным градусом температуры.

Хуже всего на потепление отреагировали пожилые люди старше 74 лет - их смертность в среднем увеличилась на 2-4% по сравнению с ростом смертности среди прочих "участников" исследования. Кроме того, афроамериканцы и люди с низким уровнем образования были больше подвержены действию жары по сравнению с горожанами с высшим образованием.

С другой стороны, люди, проживавшие в городах с большой площадью озеленения, меньше страдали от жары - их смертность была ниже на 1-2% по сравнению с теми американцами, которые жили в "каменных джунглях".