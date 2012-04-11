Чем опасен солярий

Не навреди себе

Все мы знаем много мифов о вреде использования солярия. Но многие из нас с приходом весны идут на компромисс со своим благоразумием во имя красивого и ровного загара на уставшей после зимы коже.

Вот несколько правил пользования солярием:

1. Перед тем, как ты решила начать ходить в солярий, очисти свою кожу. Для этого воспользуйся скрабом. Он удалит омертвевшие клетки кожи, и в результате загар будет держаться значительно дольше и ложиться ровнее.

2. Обязательно пользуйся кремами для загара в солярии, они содержат специальные вещества, способствующие достижению загара, и защищают кожу от чрезмерной сухости, помогают ей лучше "впитать" излучение. Они удерживают влагу в течение 12 часов, снимают неприятный озоновый запах, питают кожу витаминами А и Е.

3. Не забудьте про защиту своих губ! Для губ тоже используется специальный крем либо бальзам.

4. Обязательно защити свои глаза, одень специальные защитные очки, которые предлагают в салоне.

5. Волосы обязательно собери в шапочку, иначе они будут нагреваться и пересыхать.

6. Начни посещение солярия с самой лёгкой мощности ламп для того, чтобы кожа могла постепенно привыкнуть к воздействию ультрафиолета, обретая красивый оттенок.

7. Существует простое правило выбора мощности солярия: чем больше ламп в солярии и чем они мощнее, тем меньше времени потребуется для получения загара. Лампы высокого давления обычно имеют мощность 160-200 Вт. Таких ламп в солярии в среднем может быть 40-52 штук. Такой тип солярия очень подходит для тех, кто ценит свое время. Не забывай, что при наибольшем числе ламп и их высокой мощности сеанс загара не должен превышать 10-15 минут. Первый же сеанс в таком солярии вообще не должен длиться дольше 5-7 минут.

8. Можешь воспользоваться турбосолярием, они отличаются повышенной комфортностью, так как в них присутствует самая совершенная на данный момент система охлаждения.

9. За полчаса до похода в солярий выпей 1-2 стакана свежего морковного сока, в нем больше всего витаминов. Это полезно для кожи и даст более красивый загар. А после приема солярия рекомендуется выпить чашку теплого зеленого чая, по возможности с бергамотом, для тонизирования организма!

10. Эффективность и польза загара зависят в первую очередь от особенностей и типа твоей кожи. Если после первых сеансов у тебя появились на коже различные высыпания, родинки стали увеличиваться, посещения солярия следует прекратить и сразу же нужно обратиться к врачу.

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