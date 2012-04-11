Нужные слова - для похудения

Оказывается, чтобы избавиться от лишнего веса нужна не только сила воли, но и правильные слова.

Эксперимент провели американские ученые Ванесса Патрик и Хенрик Хагтведт. Они собрали 30 женщин и разделили их на 3 группы. Первая, отказываясь от вкусной пищи, должна была говорить: «Я не буду». Вторая: «Я не могу». А третья ограничиться простым «нет».

После 10 дней оказалось, что чаще всего от соблазна отказывались женщины из первой группы. Очевидно фраза «я не буду» способствует росту самосознания и контроля. При этом стратегия «я не могу» говорит об отказе от чего-то желаемого и создает дискомфорт.

vegopolis.ru