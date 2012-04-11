Миллионы американцев могут потерять жилье

Миллионы американцев находятся под угрозой потери жилья из-за неуплаты долгов по ипотечным кредитам.

Об этом сегодня заявил Дэниел Лайх, руководитель группы экспертов Международного валютного фонда, подготовившей аналитический доклад о перспективах мировой экономики, передает ИТАР-ТАСС.

"Около 2,5 млн владельцев квартир и домов в США уже лишились своей собственности. В еще 1,5 млн случаев граждане (систематически) задерживают платежи. Соответственно, они также находятся под угрозой потери жилья", - отметил он. По его словам, "это ужасающие цифры, и для решения вопроса необходимо что-то делать".

В ходе брифинга для журналистов эксперт не дал ответа на вопрос о том, какие именно действия в этой связи необходимо предпринимать. Однако в самом докладе, подготовленном в преддверии намеченной на следующую неделю в Вашингтоне сессии Всемирного банка и МВФ, отмечается недостаток мер в данном направлении со стороны администрации Президента Барака Обамы. В частности, подчеркивается, что принятая властями программа по обеспечению доступности жилья недостаточно стимулирует кредиторов и слишком сложна.

Эксперты МВФ также обратили внимание на то, что в рамках данного плана удалось до сих пор сделать более доступными для получателей лишь менее 1 млн кредитов по ипотеке. Изначально же администрация США намеревалась таким образом помочь 4 млн домовладельцев, которые оказались в трудной ситуации.

По оценкам специалистов, с конца 2006 года около 8 млн американцев оказались неспособны выплачивать ипотечные кредиты и в связи с этим столкнулись с угрозой отчуждения собственности.