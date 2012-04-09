После 30 лет - ешьте меньше

30 лет - важный этап для человека. По словам директора Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, главного специалиста по профилактической медицине Минздравсоцразвития РФ Сергея Бойцова, людям, перешагнувшим данный рубеж, необходимо усиленно заниматься профилактикой заболеваний, связанных со старением и возрастными изменениями.

"Здоровье - та ценность, которая дана тебе бесплатно природой. Но резерв этого подарка - 30 лет. А дальше надо начинать работать. Если воздействовать на поведенческие факторы риска, можно оградить себя от недугов, сокращающих жизнь. К ним относятся болезни системы кровообращения, онкология, сахарный диабет", - советует Бойцов.

Эксперт связывает поведенческие факторы с неправильным, избыточным питанием, курением, отсутствием физической активности. То есть, до 25 лет, отмечает Бойцов, человек может есть столько, сколько хочет. Правда, это не касается тех, кто к полноте предрасположен изначально. А вот после 30 лет даже стройные люди начинают набирать вес.

Притом, согласно исследованиям, многие в 50 лет придерживаются того же режима питания, что в 18 или 30 лет. Но телу уже нужно меньше. В итоге избыток углеводов и жиров превращается в лишние килограммы. Отдельный вопрос - внутреннее ожирение в области живота. Из-за него повышается давление, развивается атеросклероз и сахарный диабет.

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