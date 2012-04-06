Семь лучших антидепрессантов

У тебя совсем плохое настроение? Не радует даже то, что сегодня пятница? Наверное, у тебя депрессия. Узнай на lady.tochka.net, что же поможет от депрессии. Быть может, самый лучший антидепрессант буквально у тебя под рукой.

Лучший антидепрессант – секс без презерватива

Ученые университета в Нью-Йорке выяснили, что секс без презерватива – лучшее средство от депрессии для женщин.

Оказалось что женщины, предпочитающие секс без презерватива, менее остальных подвержены депрессии. Просто хорошее настроение передается от мужчины к женщине химическим путем, то есть через сперму. Ведь она содержит химические вещества, которые действуют, как лучший антидепрессант.

И женщины, отдающие предпочтение незащищенному сексу, легче переносят периоды полного отсутствия секса и менее всего подвержены самоубийству: 4,5% против 13,2%.

Фитнес поможет от депрессии

Фитнес – один из лучших антидепрессантов. Ведь регулярные занятия спортом помогают и телу, и душе. При помощи фитнеса можно избавиться от вялости во всем теле. И женщины, и мужчины благодаря фитнесу чувствуют себя более привлекательными.

А улучшение внешнего вида для человека – это всегда отличное настроение, желание общаться, покупать новые вещи, достигать новых вершин. Так что от депрессии фитнес избавляет практически навсегда.

Искусство помогает от депрессии

Хочешь избавиться от депрессии? Попробуй посмотреть хороший фильм. Кому-то помогают слезливые мелодрамы, кому-то – кровавые ужасы, а еще кто-то забывает о депрессии благодаря остроумным комедиям. Посмотрел – поплакал, посмеялся или как следует испугался – и отпустило.

Или еще вариант лучшего антидепрессанта: вруби на полную мощность любимую музыку, подпевай громко и танцуй от души, и депрессия отступит. Заодно и соседям будет весело. А если кто-то из них позвонит с возмущениями в дверь – заодно будет кому рассказать о своих бедах и поплакаться в жилетку.

Вкусная и любимая еда

Да, заедать депрессию не посоветует ни один диетолог. Ведь еда как антидепрессант – не лучший выход. Человек очень быстро может набрать лишний вес.

А плохой внешний вид только ухудшит настроение. Но все-таки иногда кусочек шоколадки или любимого тортика способен спасти не только от депрессии, но и от настоящей войны.

Религия как лучший антидепрессант

Это мы не привыкли идти в церковь, когда нам плохо. А вот на западе религия – один из лучших антидепрессантов. Если тебе плохо на душе, попробуй посетить церковь, какое-то святое место, закажи молебен, сходи на исповедь. В общем, от депрессии все средства хороши.

Компьютерная игра как антидепрессант

Создатели компьютерных игр утверждают, что игра поможет не только отвлечься и повеселиться в фантазийном виртуальном мире, но еще и станет отличным поводом для общения. Ведь игроки могут поговорить друг с другом о своих проблемах и неприятностях, выслушать и пожалеть друг друга.

Кофе – сильнейший антидепрессант

Ученые Кембриджа выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск возникновения депрессии. Поэтому психологи рекомендуют выпивать за завтраком чашечку ароматного напитка.

Оказывается, кофеин, содержащийся в кофе, – один из лучших антидепрессантов. А заядлые кофеманы практически не страдают от депрессии. Согласись, волшебный аромат свежеприготовленного кофе поднимет из постели даже самого депрессивного и разочарованного человека.

На самом деле сегодня есть масса эффективных антидепрессантов. И лучшие из них такие безлекарственных методы – ароматерапия, арт-терапия, цветотерапия, различные виды массажа.

И даже самая обычная прогулка под луной с любимым человеком может стать настоящим спасением. Просто не стоит отчаиваться, оглянись по сторонам, возможно, самый лучший антидепрессант у тебя под рукой!

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