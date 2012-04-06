Полезные для мужчин продукты
12:42, 06 апреля 2012Зарубежные новости
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Ягоды и яблоки, чай и красное вино...
Согласно новому исследованию ученых из Гарвардского Университета и Университета Восточной Англии, у мужчин, которые едят богатые флавоноидами продукты, такие как ягоды и яблоки, пьют чай и красное вино, значительно снижается риск развития болезни Паркинсона.
Исследование началось еще 20 лет назад. В нем приняли участие 130000 мужчин и женщин. После детального анализа их диеты, с поправкой на возраст и образ жизни, выяснилось, что мужчины, в диете которых содержалось большое количество флавоноидов, снизили свои шансы на развитие болезни Паркинсона на 40%.
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