Полезные для мужчин продукты

Согласно новому исследованию ученых из Гарвардского Университета и Университета Восточной Англии, у мужчин, которые едят богатые флавоноидами продукты, такие как ягоды и яблоки, пьют чай и красное вино, значительно снижается риск развития болезни Паркинсона.

Исследование началось еще 20 лет назад. В нем приняли участие 130000 мужчин и женщин. После детального анализа их диеты, с поправкой на возраст и образ жизни, выяснилось, что мужчины, в диете которых содержалось большое количество флавоноидов, снизили свои шансы на развитие болезни Паркинсона на 40%.

vegopolis.ru