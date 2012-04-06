Кофе — враг ума?

Если вы привыкли выпивать чашечку кофе для того, чтобы взбодриться и настроиться на работу, но регулярно замечаете, что ничего путного не получается, не стоит удивляться. Согласно недавнему исследованию ученых канадского Университета Британской Колумбии, кофеин и амфетамин отнюдь не побуждают к умственному действию, а наоборот – «тормозят» мотивацию!

Стоит отметить, что пока что эксперименты проводились на лабораторных мышах. Сначала путем специального метода их разделили на «ленивых» и «трудолюбивых», а потом каждой из групп предложили заняться делом под воздействием» амфетамина и кофеина. Оказалось, что «ленивые» грызуны под воздействием первого действительно пытались ускориться с реакцией, а вот «трудолюбивые» почему-то замедлялись. Кофеин и вовсе удивил: «пассивных» крыс он растормошить никак не смог, оставив их умственную жизнедеятельность на том же уровне, а вот «активных» чуть ли не усыпил…

Однако, не стоит забывать, что во внимание принималась не активность как таковая, а умственная ее составляющая. Физическая энергия от упомянутых веществ действительно возрастала – как говорится, «как книжка пишет». Однако, работники офисов, например, довольно редко пьют кофе для того, чтобы потом было проще бегать по городу. Обычно они надеются, что напиток поможет сконцентрироваться и лучше поработать. Примерно о том же думают студенты ночью перед экзаменом, «спасаясь» чашечкой ароматного кофе.

Если результаты подтвердятся и в случае с людьми, вероятно, некоторые крупные компании постараются «очистить» рабочее пространство своих сотрудников от столь любимого многими, но и коварного напитка.

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