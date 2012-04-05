Шведские ученые разработали вакцину от инфаркта

16:41, 05 апреля 2012
Зарубежные новости
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Шведские ученые из Лундского университета создали химическое соединение, которое стимулирует иммунную систему человеческого организма. Вакцина предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов.

Вакцина не допускает отложения на стенках сосудов холестерина. В результате не происходит их сужение, которое является главной причиной инфаркта.

Наряду с вакциной для введения под кожу сейчас разрабатываются лекарства в виде аэрозольного назального спрея.

Ожидается, что в течение ближайших пяти лет "прививки от инфаркта" поступят в аптеки.
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