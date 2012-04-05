Самые полезные продукты для здоровья зубов

Ошибочно считать, что с болезнетворными бактериями и неприятным запахом изо рта можно бороться только при помощи зубной щетки, пасты, лосьона для полоскания и флоса.



С этой задачей неплохо справляются и некоторые продукты. Давайте познакомимся с этими надежными друзьями зубов и десен.



Сыр

Содержит много кальция, который очень полезен для зубов. Он поддерживает в полости рта кислотно-щелочной баланс, противостоит размножению бактерий и укрепляет зубную эмаль.



Кефир

Этот напиток является наилучшим поставщиком кальция и фосфора, поскольку из него эти вещества легче всего усваиваются.



Сельдерей

При его пережевывании массируются десны, и выделяется нейтрализующая бактерии слюна. А помимо того очищаются от налета зубы.



Зеленый чай

Богат катехинами - веществами-убийцами бактерий, которые вызывают кариес и гнилостный запах изо рта.



Киви

Несмотря на свои небольшие размеры, содержит значительное количество витамина С, при нехватке которого, как известно, резко снижается формирование коллагена, ткани перестают справляться с атаками бактерий, десны кровоточат, и начинает развиваться пародонтоз. Один плод киви почти полностью закрывает дневную потребность организма в витамине С.



Лук и чеснок

Даже в мизерном количестве содержат столько натуральных антибактериальных элементов, что способны уничтожить целый легион бактерий. А что касается их резкого запаха, так его можно нейтрализовать, пожевав, к примеру, веточку петрушки или мяты.



Петрушка и мята

Несколько свежих листьев этих растений прекрасно освежают дыхание. И петрушка, и мята содержат в большом количестве легко испаряющиеся эфирные вещества. Попадая в кровь, они добираются легких и освежают дыхание.



Кунжут

Как и все прочие зерна, семена кунжута делают зубы крепче. К тому же они богаты кальцием, который для зубов просто незаменим.



Грибы шиитаке

Содержат вещества, способные препятствовать возникновению воспалительных процессов в полости рта.



Хрен

Является не только всем хорошо известной острой приправой, но и надежным защитником зубов и десен. Те вещества, что придают хрену жгучесть, препятствуют и размножению виновных в появлении кариеса бактерий.



Рыба

Рыбный белок легко усваивается, к тому же, содержит витамин D, который необходим, чтобы произошло усвоение кальция.

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