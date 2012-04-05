Самые полезные продукты для здоровья зубов
Справятся с неприятным запахом
Ошибочно считать, что с болезнетворными бактериями и неприятным запахом изо рта можно бороться только при помощи зубной щетки, пасты, лосьона для полоскания и флоса.
С этой задачей неплохо справляются и некоторые продукты. Давайте познакомимся с этими надежными друзьями зубов и десен.
Сыр
Содержит много кальция, который очень полезен для зубов. Он поддерживает в полости рта кислотно-щелочной баланс, противостоит размножению бактерий и укрепляет зубную эмаль.
Кефир
Этот напиток является наилучшим поставщиком кальция и фосфора, поскольку из него эти вещества легче всего усваиваются.
Сельдерей
При его пережевывании массируются десны, и выделяется нейтрализующая бактерии слюна. А помимо того очищаются от налета зубы.
Зеленый чай
Богат катехинами - веществами-убийцами бактерий, которые вызывают кариес и гнилостный запах изо рта.
Киви
Несмотря на свои небольшие размеры, содержит значительное количество витамина С, при нехватке которого, как известно, резко снижается формирование коллагена, ткани перестают справляться с атаками бактерий, десны кровоточат, и начинает развиваться пародонтоз. Один плод киви почти полностью закрывает дневную потребность организма в витамине С.
Лук и чеснок
Даже в мизерном количестве содержат столько натуральных антибактериальных элементов, что способны уничтожить целый легион бактерий. А что касается их резкого запаха, так его можно нейтрализовать, пожевав, к примеру, веточку петрушки или мяты.
Петрушка и мята
Несколько свежих листьев этих растений прекрасно освежают дыхание. И петрушка, и мята содержат в большом количестве легко испаряющиеся эфирные вещества. Попадая в кровь, они добираются легких и освежают дыхание.
Кунжут
Как и все прочие зерна, семена кунжута делают зубы крепче. К тому же они богаты кальцием, который для зубов просто незаменим.
Грибы шиитаке
Содержат вещества, способные препятствовать возникновению воспалительных процессов в полости рта.
Хрен
Является не только всем хорошо известной острой приправой, но и надежным защитником зубов и десен. Те вещества, что придают хрену жгучесть, препятствуют и размножению виновных в появлении кариеса бактерий.
Рыба
Рыбный белок легко усваивается, к тому же, содержит витамин D, который необходим, чтобы произошло усвоение кальция.
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