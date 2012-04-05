Как узнать свой идеальный вес?

Формула, известная как «индекс массы тела», традиционно используется во всем мире для оценки степени соответствия массы тела и роста человека. Последние исследования, проведенные в США, свидетельствуют, что этот показатель не позволяет адекватно оценить степень ожирения.

Специалисты провели эксперимент с участием 1,4 тыс. человек. У добровольцев измерили ИМТ, а затем провели сканирование, чтобы узнать точный объем жира, мышечную массу и плотность костей. Оказалось, что ИМТ не соответствует действительности у 50% женщин и у 25% мужчин: на самом деле, людей с ожирением значительно больше.

Формула не учитывает различий между жиром и мышцами, говорят эксперты. Наиболее точный способ оценить вес человека – сканирование и анализ крови на уровни гормона лептина.

По данным диетологов, 50% жителей Украины имеют избыточный вес, при этом около 20% украинцев страдают ожирением. Выводы ученых из США показали, что эта болезнь присутствует у значительно большего числа наших сограждан.

likar.info