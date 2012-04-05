Национальные секреты красоты

Женщины во всем мире и во все времена ухаживают за собой и хотят быть красивыми. Поэтому у каждого народа есть свои рецепты средств, которые помогали женщинам выглядеть привлекательно.

Lady.tochka.net расскажет тебе о самых интересных, на наш взгляд, рецептах красоты. И что самое приятное, все ингредиенты такой косметики – натуральны и абсолютно доступны.

Итальянки

Они очень чувственны и эмоциональны. Несмотря на то, что они без ложной скромности ценят благосостояние и роскошь и любят демонстрировать свою красоту, они с самого юного возраста знают множество рецептов, как быть привлекательной.

Итальянки покупают много средств по уходу за кожей лица и тела. Умело красятся, подчеркивая достоинства своего лица. Пользуются косметикой, которая не только защищает кожу, но и предотвращает ее старение. Часто делают пластические операции.

Если верить историческим хроникам, Катарина Медичи регулярно делала маски из миндального масла и славилась своей шелковистой кожей. Учёные доказали, что миндальное масло за счёт высокого содержания витамина Е улучшает цвет лица. Масло можно использовать вместо молочка для снятия макияжа с глаз.

Главный атрибут красоты итальянок – это длинные, волнистые, блестящие волосы. Поэтому на средства по уходу за волосами итальянки способны потратить все свои деньги.

Если хочешь иметь блестящие волосы, как у итальянок, делай хотя бы раз в неделю такую маску для волос:

- 2 сырых желтка;

- сок половины лимона;

- чайную ложку миндального масла.

Нанеси эту массу на кожу головы и оставь на полчаса, затем вымой голову без шампуня. А напоследок ополосни волосы тёплой водой, добавив в неё лимонный сок (2 ст. л. на литр воды) или яблочный уксус (1 ст. л. на литр воды).

Англичанки

Английские женщины больше всего обеспокоены своей кожей лица. Из-за неустойчивого влажного климата, она у них очень чувствительная.

Еще англичанки очень сдержанны, что проявляется даже в выборе духов. Как правило, они ими мало пользуются и отдают предпочтение нейтральным ароматам. Ведь любой яркий аромат может выдать эмоции женщины, что не по нраву чопорным англичанкам.

Не секрет, что в Англии любят чай. Косметическое применение нашли ему здешние женщины. После чаепития не выбрасывай чайные пакетики, а заморозь их на ночь, утром приложи на веки. Это поможет проснуться и избавиться от мешков и тёмных кругов под глазами.

Не одно столетие большинство англичан традиционно завтракают овсяной кашей, которая богата витаминами группы В, полезной клетчаткой. Что англичанки взяли на стражу своей красоты:

- 4 ст. л. овсяных хлопьев;

- 2 ст. л. сливок.

Залей хлопья сливками, оставь до набухания. Этой смесью намажь лицо, оставь на 20 минут. После окончания процедуры аккуратно сними маску салфеткой и сполосни лицо прохладной водой. Такая маска для лица из овсяных хлопьев придаёт коже матовость и нежность.

Гречанки

Эти женщины начинают ухаживать за собой еще в юности, постоянно интересуются модой, посещают тренажерные залы, воюют с морщинами и оберегают себя от солнца.

Что самое интересное, гречанки предпочитают французскую косметику, но француженок при этом считают мало ухоженными женщинами.

Эти женщины тратят много денег на свою внешность.

Символы этой страны – это, конечно же, море, пляжи и оливковые рощи! Они и являются секретом красоты гречанок:

Смешай в равных частях промытый песок, морскую соль, добавь оливковое масло так, чтобы получилась густая каша – отличный самодельный скраб для домашнего пилинга. Обработай этой смесью все проблемные, загрубевшие участки кожи – пятки, локти, колени. Затем прими прохладный душ. Кожа станет шелковой.

Полячки

Полячки гордятся белизной своей кожи, которую поддерживают с помощью молока и дрожжей. Если ты хочешь отбелить лицо, избавиться от черных точек и прыщей, для этого смешай дрожжи и тёплое молоко в такой пропорции, чтобы получилась сметанообразная масса. Нанеси на лицо и область декольте. Через 10 минут смой прохладной водой и сделай тёплый компресс.

В Польше девушки часто используют ромашковый лед. Для того, чтоб его сделать, завари столовую ложку аптечной ромашки стаканом кипятка, дай постоять 10-15 минут, процеди, налей в формочки для льда и поставь в морозильную камеру. Протирай лицо утром и вечером, и кожа всегда будет выглядеть так, словно ты посетила косметический салон.

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