Что поможет вылечить депрессию?

Депрессия - распространенная форма психических болезней, говорит столичный врач-психолог 43-летняя Татьяна Корниенко.

Болезнь опасна тем, что может вызвать фобии: страх открытых или закрытых помещений, потери родных. Депрессия может вызывать даже зубную боль. Люди не знают своего диагноза и просят стоматологов удалить им здоровые зубы. Депрессия также может скрываться за болями в суставах и мышцах. Такая ее маска называется артралгия. После визита к рентгенологу оказывается, что болезни суставов нет.

Одна из причин депрессии - недостаток меди в организме. Меди много в печени ягнят, муке грубого помола и дрожжах. Полезно 1-2 раза в день принимать 2 чайные ложки пекарских дрожжей, можно с медом.

Во время депрессии человек ест слишком мало или наоборот, поэтому нужно контролировать потребление пищи. Есть лучше 4 раза в день. Можно даже больше, но небольшими порциями.

Улучшить настроение при депрессии поможет черная бузина. Для этого нужно приготовить шипучий напиток: взять 12 соцветий бузины, 4 лимона, килограмм сахара, 8 литров воды. В кипяченую с сахаром воду бросить лимоны и цветы бузины, оставить бродить 7 дней. Затем перелить в бутылки и поставить в холодильник. Пить по 1 стакану 3-4 раза в день.

gazeta.ua