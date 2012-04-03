В Италии расследуют гибель эмбрионов

В Италии ведется расследование дела о погибших в результате недосмотра эмбрионах. Из-за поломки системы охлаждения в хранилище римской больницы, погибли не только эмбрионы, но и яйцеклетки и сперма пациентов.

На прошлой неделе поломка холодильной установки в хранилище больницы в Риме привела к гибели 94 эмбрионов, 130 яйцеклеток и 5 образцов спермы. 40 супружеских пар, потерявших свои биологические материалы, собираются подать на больницу в суд.

"Теперь у меня нет надежды завести ребенка. Я потеряла все, и я требую правосудия. Что мне теперь остается делать?" - заявила одна из пострадавших. 33-летняя итальянка потеряла двух близнецов в результате преждевременных родов, и ее единственной надеждой оставались два эмбриона, находившиеся в хранилище.

Представители больницы выразили свои глубочайшие соболезнования всем пострадавшим. Компания производитель системы охлаждения проводит свое собственное внутреннее расследование инцидента с целью выяснения причины и предотвращения подобного в будущем.

Профессор Северино Антинори, скандально известный лечением пожилых женщин от бесплодия, призвал закрыть римский центр, а также все другие подобные центры в окрестностях Рима.

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