Чеснок - пища для суставов

Чеснок и лук помогают женщинам сохранить здоровье суставов, обнаружили ученые из Королевского колледжа в Лондоне и Университета Восточной Англии.

Женщины среднего и старшего возраста часто страдают бедренным отстеоартритом. Факторы, влияющие на развитие болезни – наследственность, ожирение, травма, чрезмерная нагрузка на суставы.

Британские исследователи наблюдали за 1 тыс. здоровых женщинам – близнецов, часть из которых не имела никаких симптомов артрита. Проанализировав их рацион и результаты рентген-сканирования костей, ученые обнаружили взаимосвязь между этими показателями. У женщин, чей рацион был богат чесноком и луком, проявления остеоартрита в бедренном суставе были менее выражены.

Изучение компонентов чеснока и лука в лабораторных условиях показало, что соединение диаллиловый дисульфид снижает объем энзимов, которые травмируют хрящи.

medvesti.com