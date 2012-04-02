Кофемания - это зависимость

Кофемания - не миф и даже не преувеличение. С любовью к бодрящему напитку она тоже имеет мало общего. Зависимость от кофе - это скорее невозможность жить (думать, работать, общаться) без него.

"Тяжелая кофемания - это когда выпивая пятнадцатую чашку, уже думаешь о шестнадцатой", - рассказывают настоящие кофейные наркоманы.

Официально кофеин наркотиком не считается, однако врачи признают: он возглавляет список наиболее употребляемых психоактивных веществ в мире, опережая героин и амфетамины. Кофеин относится к группе пурин-алкалоидов. Его ближайшие родственники - теофилин, содержащийся в чае, и теобромин из какао-бобов. Другие растения, содержащие кофеин, - это вьющееся растение Paullinia sorbilis (гуарана), орехи колы и кустарник мате, давший название популярному ныне напитку. Кофеин встречается и в шоколаде, но в незначительных количествах.

Ученые доказали, что кофеин улучшает кратковременную память и скорость реакции. Это давно известно всем, кто пьет кофе по утрам, но научные свидетельства появились лишь в ноябре 2005 года. С помощью функционального магнитного резонанса удалось обнаружить, что у людей, пьющих кофе, активируются участки коры, отвечающие за внимание и память.

По данным английских исследователей, от кофеина в той или иной форме зависят до тридцати процентов людей, регулярно пьющих чай или кофе. Причем четыре пятых из них - кофеманы, и лишь двадцать процентов оставшихся зависят от чая. С медицинской точки зрения о кофеиномании можно говорить лишь в том случае, когда зависимость проявляется не только на психологическом, но и на физиологическом уровне. Впрочем, это явление не столь уж редкое: многие кофеманы на своей шкуре испытали так называемый синдром отмены. Его основные признаки: при отказе от кофе у человека наблюдается раздражительность, пониженное настроение, неспособность сконцентрироваться на чем-либо без чашечки любимого напитка, отсутствие стула (на некоторых кофе действует как легкое слабительное - по-видимому, из-за раздражающего действия на кишечник), сонливость после каждого приема пищи, во время которого не удалось выпить кофе, передает ИА "Казах-Зерно".

Другие признаки кофемании: привычка начинать день с чашки кофе, нередко на голодный желудок, стремление запивать им любую еду и перекусы (таким образом выходит не меньше 4-5 чашек в день), традиция встречаться с друзьями исключительно в кофейнях за чашкой капучино или эспрессо, и, как правило, необходимость иметь под рукой чашечку кофе во время выполнения сложной работы, требующей концентрации. Ну и, конечно, главный показатель степени зависимости от кофе - количество выпиваемых в день чашек. Цифра больше 4 должна заставить вас насторожиться, говорят врачи. Впрочем, для некоторых людей и 2-3 чашки в день уже много: у многих наблюдается повышенная чувствительность к кофеину. Симптомами того, что вы "перебрали", становятся скачки кровяного давления или его стабильное повышение, потливость, дрожь в конечностях, несвойственное в нормальном состоянии чувство тревоги или даже страха, "скачущие мысли" и бессонница.

Разумеется, кофеиновая "наркомания" менее опасна и протекает несравнимо легче, чем пристрастие к мощным стимуляторам типа амфетамина, и все же это самая настоящая зависимость.

kazakh-zerno.kz