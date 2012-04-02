Диета для работающей женщины

Работающей женщине сложнее держать себя в форме и сидеть на диетах. Нам элементарно не всегда хватает времени и сил, чтоб ухаживать за собой на должном уровне. Ко всему же, сидячая работа и стресс добавляют килограммы.

Но это не повод сдаваться!

Lady.tochka.net уверенны, что самый верный путь к стройному телу – это выбор системы питания, которая соответствует твоему образу жизни, и следовать ей.

Придерживайся этого меню и ты сможешь терять от 2 кг в месяц с пользой для здоровья. Потому что для тебя эта диета станет образом жизни и способом питания, который богат всеми витаминами, микроэлементами и питательными веществами.

Еще один совет - проводить раз в неделю разгрузочный день: фруктовый (1,5-2 кг свежих фруктов и соков) или кефирный (6 стаканов кефира).

Такой план потери веса оптимален с физиологической точки зрения: ты худеешь, не испытывая чувства острого голода — следовательно, риск «сорваться» и наесться до отвала минимален.

Суточная норма для тебя, бизнес-леди, должна составлять 1100-1200 калорий.

Важно! Не ешь, когда ты разнервничалась. Дело в том, что в организме вырабатываются кортикостероиды - они способствуют отложению жира в области талии. И если ты, разволновавшись, садишься за стол, все съеденные калории отправляются прямиком на бока и животик. Лучше пропустить один прием пищи, чем съесть ее, находясь в перевозбужденном состоянии.

Твое меню:

Утром, натощак, перед завтраком (около 90 ккал) выпивай полстакана свежеотжатого сока и 1 яблоко или 1 апельсин.

Завтрак 180-190 ккал

Вариант 1: обезжиренный творог с фруктами (100 г); 2-3 крекера; чай с лимоном и с 1 ч. ложкой меда.

Вариант 2: омлет из 1 яйца; овощной салат (200 г); кусочек ржаного хлеба (20 г); чай с лимоном и 1 ч. ложкой меда (сахара) или стакан сока.

Вариант 3: овсяные хлопья со свежими ягодами или фруктами (200 г).

Ланч (180-190 ккал)

Вариант 1: мюсли с обезжиренным йогуртом (200 г); стакан зеленого чая без сахара или фруктового сока.

Вариант 2:100 г натурального йогурта; 1 груша или персик; маленькая чашечка кофе.

Вариант 3:горстка орехов (лесных, арахиса, миндаля, кешью, фисташек); стакан сока.

Обед (320 ккал)

Вариант 1:вегетарианский борщ (250 мл); кусочек нежирной говядины (100 г); салат из помидоров, болгарского перца и яблока (150 г); 1 кусочек ржаного хлеба; зеленый чай.

Вариант 2:солянка (250 мл); тушеная рыба или отварная курятина (100 г); салат из моркови и яблока (150 г); кусочек ржаного хлеба; зеленый чай.

Вариант 3:овощной суп (250 мл); тушеная капуста с мясом (150 г); сок.

Полдник (около 100 ккал)

Стакан нежирного йогурта (кефира); 1 нежирное печенье или пряник.

Ужин (260-280 ккал)

Вариант 1: баклажаны, тушенные с помидорами (150 г); салат из морской капусты (100 г); компот с 1 печеньем.

Вариант 2:гречневая каша с подливкой (100 г); салат из морской капусты (100 г); стакан томатного сока.

Вариант 3:легкое овощное рагу (150 г); любые сезонные фрукты, кроме цитрусовых (100 г).

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