В аэропорту Тюмени при взлете упал пассажирский самолет ATR-72, выполнявший рейс: Тюмень – Сургут.

Как сообщил РИА «Новости» по телефону представитель ГУМЧС по Тюменской области, на борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа.

По последним данным, погибли 32 человека, 11 раненых находятся в реанимации.

Оба самописца самолета извлечены из-под фюзеляжа, сообщил представитель оперативного штаба по координации поисково-спасательной операции.

"Речевой самописец и прибор регистрации параметров полета извлечены, с ними работают следователи", - сказал собеседник агентства.