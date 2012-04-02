В аэропорту Тюмени при взлете упал пассажирский самолет
09:43, 02 апреля 2012Зарубежные новости
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32 человека погибли...
В аэропорту Тюмени при взлете упал пассажирский самолет ATR-72, выполнявший рейс: Тюмень – Сургут.
Как сообщил РИА «Новости» по телефону представитель ГУМЧС по Тюменской области, на борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа.
По последним данным, погибли 32 человека, 11 раненых находятся в реанимации.
Оба самописца самолета извлечены из-под фюзеляжа, сообщил представитель оперативного штаба по координации поисково-спасательной операции.
"Речевой самописец и прибор регистрации параметров полета извлечены, с ними работают следователи", - сказал собеседник агентства.
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