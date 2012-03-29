Ученые выявили "синдром тещи"

Американские ученые из Мичиганского института морфологии человека исследовали одну тысячу мужчин. За ними велось наблюдение до и после того, как они вступили в официальный брак.

Результаты оказались следующими: 70% участников эксперимента после свадьбы начали явно демонстрировать улучшенные жизненные показатели, при этом у 30% такие показатели резко ухудшились. Мужчин, качество жизни которых ухудшилось после свадьбы, объединяло лишь одно - они начали жить с тещей под одной крышей, пишет news.open.by.

Таким образом, авторы эксперимента сделали вывод, что те мужчины, которые после свадьбы жили под одной крышей с тещей, чаще всего и страдают от постоянных тревожных состояний, от сердечно-сосудистых заболеваний, а также имеют проблемы с потенцией.

При этом коллеги авторов проведенного эксперимента не согласны с мнением, что плохие отношения с тещей также негативно влияют на мужское здоровье. Они убеждены в том, что организм мужчины генетически запрограммирован на непереносимость мамы своей жены. Такое состояние они назвали "синдромом тещи" и пояснили, что он основан на подсознательном конфликте доминирующих людей, которым и являются муж и теща. Причем, страдают таким синдромом в основном жители сельской местности.

Американские психологи констатируют следующую статистику: в США за помощью к психологу обращаются более десяти мужчин, проблемы которых вызваны доказанным "синдромом тещи". Зачастую таким пациентом можно помочь и индивидуально, однако встречаются, и даже не так уж и редко, случаи, терапия возможно лишь при участии жены и тещи.

Кстати, врачи констатируют, что в специализированной литературе отсутствует описание соответствующего психического расстройства. Причем интересно, что "синдром свекрови" психиатры еще не обнаружили, а это, уверяют врачи, очередной раз доказывает, что женщины более устойчивы к стрессам, нежели мужчины.

