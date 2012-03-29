Есть ли польза от прошлогодних овощей

Гиповитаминоз может возникнуть в любое время года, если с пищей мы не получаем все витамины. Однако бояться этого не стоит: если организм на 70-80 процентов обеспечивается витаминами, этого достаточно, чтобы поддерживать метаболические процессы на должном уровне, пишет news.open.by. Особого смысла добиваться 100-процентной их поставки нет, хотя наличие витаминов и микроэлементов повышает устойчивость и расширяет адаптационные возможности организма человека.

Часто можно услышать, что нет никакого проку от перезимовавших овощей и фруктов. Это заблуждение! Овощи нам нужны потому, что они богаты клетчаткой, аминокислотами, микроэлементами, которых недостаточно в других продуктах.

- Дефицит любого витамина или минерала может привести к развитию болезни. Но поскольку мы не голодаем, то и авитаминоза у нас не бывает, - объясняет кандидат медицинских наук Василий Цыганков. — А разобраться, есть у вас гиповитаминоз или нет, довольно просто. Обычно при таком состоянии донимает слабость, на губах появляются трещинки, кожа становится сухой, чаще воспаляются глаза, ощущается сухость слизистых, расслаиваются ногти. Все это - признаки возможного гиповитаминоза, когда нарушается метаболизм, ломается вся цепочка биохимических процессов.

Весной мы объективно чувствуем себя несколько хуже потому, что зимой, после осеннего овощного многообразия, переходим на режим питания, в котором преобладают жиры и углеводы. Поэтому в зимнее время нам не сильно хочется хрустящих овощей и зеленых салатов. А весной мы испытываем в них потребность.

Весной полезны не только свежие овощи и зелень - зеленый лук, огурцы, помидоры и завозные фрукты. Не стоит пренебрегать прошлогодней морковью, капустой, свеклой, яблоками, замороженными ягодами, которые, несомненно, принесут организму человека немало пользы.

Кроме того, в этот период следует принимать поливитаминные комплексы. Их выбор в аптеках широчайший! Вместе с тем не стоит гоняться за импортными витаминными препаратами, ведь многие отечественные поливитамины зарекомендовали себя как качественные добавки к еде.

