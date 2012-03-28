На борту затонувшей у берегов Канады яхты был украинец

У берегов канадской провинции Новая Шотландия 26 марта потерпела крушение яхта с девятью пассажирами, в результате чего погиб один человек, еще три пропали без вести.

Как передает «Би-Би-Си. Украина», согласно сообщениям, среди пострадавших есть украинец.

Отмечается, что утром 27 марта спасательный вертолет поднял на борт трех человек, которые тонули, один из них впоследствии умер, двое других находятся в больнице. Пилот вертолета сказал, что среди спасенных были россиянин, грузин и украинец.

По некоторым сообщениям, у погибшего был грузинский паспорт.

Еще трех пассажиров поднял на борт танкер, следовавший в Канаду.

Полиция ведет расследование этого случая, который мог стать результатом попытки нелегальной переправки мигрантов.