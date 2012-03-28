Чем полезны ананасы

Этот су­пер­по­лез­ный тро­пи­чес­кий фрукт до­бав­ля­ют в са­ла­ты, пиц­цу и пас­ту, го­то­вят с ним мя­со, пти­цу и мо­реп­ро­дук­ты, за­пе­ка­ют на гри­ле и сме­ши­ва­ют на его ос­но­ве бью­ти-кок­тей­ли и сму­зи.

Ана­нас для хо­ро­шей фи­гу­ры

Лю­би­тель­ни­цы ди­е­ти­чес­ко­го пи­та­ния от­лич­но зна­ют ана­нас, ведь этот тро­пи­чес­кий фрукт ма­ло­ка­ло­ри­ен (в 100 г все­го 48 ккал), он от­лич­но чис­тит со­су­ды и ки­шеч­ник. Вы­со­кое со­дер­жа­ние со­лей ка­лия в со­пло­ди­ях ана­на­са по­мо­га­ет из­ба­вить­ся от лиш­ней жид­кос­ти в ор­га­низ­ме и не­сколь­ких ки­ло­грам­мов ве­са.

Доль­ка ана­на­са или ста­кан ана­на­со­во­го со­ка до еды раз­бу­дит ап­пе­тит и сти­му­ли­ру­ет пи­ще­ва­ре­ние, а ана­на­со­вый де­серт в кон­це обиль­ной тра­пе­зы по­мо­жет пе­ре­ва­рить тя­же­лую мяс­ную пи­щу и уси­лит об­мен ве­ществ. Все де­ло в том, что в ана­на­се со­дер­жит­ся бро­ме­лайн – ком­плекс про­тео­ли­ти­чес­ких (то есть раз­ру­ша­ю­щих бел­ки) фер­мен­тов вы­со­кой ак­тив­нос­ти.

Кро­ме то­го, в ана­на­се мно­го ви­та­ми­нов: ас­кор­би­но­вая кис­ло­та, В1, В2, В12, РР, про­ви­та­мин А, а так­же мик­ро­э­ле­мен­тов. По­ми­мо на­зван­но­го вы­ше ка­лия, мя­коть пло­дов бо­га­та же­ле­зом, ме­дью, цин­ком, каль­ци­ем, маг­ни­ем, мар­ган­цем и йо­дом. Упо­треб­ле­ние ана­на­са сни­жа­ет вяз­кость кро­ви и нор­ма­ли­зу­ет по­вы­шен­ное кро­вя­ное дав­ле­ние.

По­лез­ные со­ве­ты

•Ста­кан ана­на­со­во­го со­ка из­ба­вит от тош­но­ты во вре­мя авиа­пе­ре­ле­та или пу­те­шест­вия по во­де.

•При оте­ках еже­днев­но вы­пи­вай­те ста­кан ана­на­со­во­го со­ка или съедай­те по­ло­ви­ну све­же­го ана­на­са.

•Мя­коть ана­на­са по­мо­га­ет из­ба­вить­ся от мо­зо­лей. При­ло­жи­те мя­коть ана­на­са к мо­зо­ли на ночь, ут­ром рас­парь­те ко­жу в го­ря­чей во­де, пос­ле че­го уда­ли­те мо­золь. Про­це­ду­ру мож­но пов­то­рять.

•Жир­ную ко­жу ли­ца по­лез­но про­ти­рать све­жим лом­ти­ком ана­на­са.

•Зло­упо­треб­ле­ние све­жи­ми ана­на­са­ми при­во­дит к по­вреж­де­нию сли­зис­той обо­лоч­ки рта.

Как вы­брать спе­лый ана­нас

Вы­би­рай­те те пло­ды, ко­то­рые ка­жут­ся тя­же­лы­ми. Спе­лые ана­на­сы име­ют при­ят­ный аро­мат, яр­кую ко­жу­ру и лег­ко от­де­ля­ю­щи­е­ся листья.

Как хра­нить ана­нас

Ана­нас пре­крас­но хра­нит­ся в хо­ло­диль­ни­ке. На­ре­зан­ную мя­коть по­мес­ти­те в по­ли­эти­ле­но­вый па­кет. В та­ком ви­де ее мож­но за­мо­ро­зить.

Если оста­вить це­лый ана­нас на па­ру дней при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре, он ста­нет бо­лее соч­ным и мяг­ким (но, увы, не сла­ще – ана­нас до­зре­ва­ет толь­ко на кор­ню).

Ку­би­ки ана­на­са – не­пре­мен­ный ин­гре­ди­ент раз­лич­ных де­сер­тов, фрук­то­вых са­ла­тов и шо­ко­лад­но­го фон­дю. Мя­коть ана­на­са жа­рят, ма­ри­ну­ют, за­пе­ка­ют, в том чис­ле на гри­ле.

Для это­го плод раз­ре­за­ет­ся на круп­ные доль­ки вмес­те с листь­я­ми, мя­коть на­ма­зы­ва­ет­ся сли­воч­ным мас­лом и по­сы­па­ет­ся са­ха­ром, пос­ле че­го доль­ки об­жа­ри­ва­ют­ся по 5 ми­нут с каж­дой сто­ро­ны до зо­ло­тис­той ко­роч­ки.

Из ана­на­са ва­рят ва­ренье, де­ла­ют на­чин­ку для тор­тов и пи­ро­гов. Од­на­ко учти­те, что све­жий ана­нас не­льзя ис­поль­зо­вать в ре­цеп­тах с же­ла­ти­ном, так как эн­зим бро­ме­лайн раз­мяг­ча­ет его, для же­ле по­дой­дет кон­сер­ви­ро­ван­ный ва­ри­ант.

Ана­нас при­да­ет не­обыч­ное зву­ча­ние го­ря­чим блю­дам из пти­цы, сви­ни­ны, кроль­ча­ти­ны и да­же пе­че­ни. В за­кус­ках и са­ла­тах ана­нас пре­крас­но со­че­та­ет­ся с кре­вет­ка­ми и дру­ги­ми мо­реп­ро­дук­та­ми, ри­сом, аво­ка­до, огур­ца­ми и по­ми­до­ра­ми.

На ос­но­ве ана­на­со­во­го со­ка, ро­ма и ко­ко­со­во­го мо­ло­ка го­то­вим тра­ди­ци­он­ный ка­риб­ский кок­тейль «Пи­на ко­ла­да». Не за­бы­ва­ем и про га­вай­скую пиц­цу – с ана­на­сом и вет­чи­ной.

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