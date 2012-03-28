Чем полезны ананасы
Для хорошей фигуры...
Этот суперполезный тропический фрукт добавляют в салаты, пиццу и пасту, готовят с ним мясо, птицу и морепродукты, запекают на гриле и смешивают на его основе бьюти-коктейли и смузи.
Ананас для хорошей фигуры
Любительницы диетического питания отлично знают ананас, ведь этот тропический фрукт малокалориен (в 100 г всего 48 ккал), он отлично чистит сосуды и кишечник. Высокое содержание солей калия в соплодиях ананаса помогает избавиться от лишней жидкости в организме и нескольких килограммов веса.
Долька ананаса или стакан ананасового сока до еды разбудит аппетит и стимулирует пищеварение, а ананасовый десерт в конце обильной трапезы поможет переварить тяжелую мясную пищу и усилит обмен веществ. Все дело в том, что в ананасе содержится бромелайн – комплекс протеолитических (то есть разрушающих белки) ферментов высокой активности.
Кроме того, в ананасе много витаминов: аскорбиновая кислота, В1, В2, В12, РР, провитамин А, а также микроэлементов. Помимо названного выше калия, мякоть плодов богата железом, медью, цинком, кальцием, магнием, марганцем и йодом. Употребление ананаса снижает вязкость крови и нормализует повышенное кровяное давление.
Полезные советы
•Стакан ананасового сока избавит от тошноты во время авиаперелета или путешествия по воде.
•При отеках ежедневно выпивайте стакан ананасового сока или съедайте половину свежего ананаса.
•Мякоть ананаса помогает избавиться от мозолей. Приложите мякоть ананаса к мозоли на ночь, утром распарьте кожу в горячей воде, после чего удалите мозоль. Процедуру можно повторять.
•Жирную кожу лица полезно протирать свежим ломтиком ананаса.
•Злоупотребление свежими ананасами приводит к повреждению слизистой оболочки рта.
Как выбрать спелый ананас
Выбирайте те плоды, которые кажутся тяжелыми. Спелые ананасы имеют приятный аромат, яркую кожуру и легко отделяющиеся листья.
Как хранить ананас
Ананас прекрасно хранится в холодильнике. Нарезанную мякоть поместите в полиэтиленовый пакет. В таком виде ее можно заморозить.
Если оставить целый ананас на пару дней при комнатной температуре, он станет более сочным и мягким (но, увы, не слаще – ананас дозревает только на корню).
Кубики ананаса – непременный ингредиент различных десертов, фруктовых салатов и шоколадного фондю. Мякоть ананаса жарят, маринуют, запекают, в том числе на гриле.
Для этого плод разрезается на крупные дольки вместе с листьями, мякоть намазывается сливочным маслом и посыпается сахаром, после чего дольки обжариваются по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Из ананаса варят варенье, делают начинку для тортов и пирогов. Однако учтите, что свежий ананас нельзя использовать в рецептах с желатином, так как энзим бромелайн размягчает его, для желе подойдет консервированный вариант.
Ананас придает необычное звучание горячим блюдам из птицы, свинины, крольчатины и даже печени. В закусках и салатах ананас прекрасно сочетается с креветками и другими морепродуктами, рисом, авокадо, огурцами и помидорами.
На основе ананасового сока, рома и кокосового молока готовим традиционный карибский коктейль «Пина колада». Не забываем и про гавайскую пиццу – с ананасом и ветчиной.