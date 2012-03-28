Чем вреден белый рис

По результатам последних исследований выяснилось, что у людей, которые регулярно употребляют в пищу белый рис, риск развития сахарного диабета второго типа на 10% выше. Такие выводы опубликовали ученые из Гарвардской школы общественного здоровья в British Medical Journal – Британском медицинском журнале.

В процессе исследования они изучили данные 4 исследований, которые ранее проводили в США, Австралии, Китае и Японии. В общем в этих исследованиях приняли участие более 350 тыс. человек в возрасте от 4 до 22 лет.

Хотя ни одному из участников не поставили диагноз "диабет", ученые выяснили, что употребление белого риса сильно влияет на возникновение сахарного диабета 2 типа. При этом на первом месте по риску заболеваемости – женщины.

На основе полученной информации ученые из Гарварда сделали такой прогноз: одна порция белого риса (158 г) увеличивает риск развития диабета на 10%! По сравнению с коричневым, в белом рисе содержится меньше питательных веществ – клетчатки, магния и витаминов. При этом белый рис сильно влияет на гликемический индекс. И это главная проблема и причина того, почему белый рис – не самая лучшая еда.

Диетолог Карен Конгро из Hospital Center в Нью-Йорке так прокомментировал этот вывод:

– Полученные результаты исследований очень важны. Этот простой углевод не полезен, потому что он сильно влияет на показатели гликемического индекса, и тем самым провоцирует резкое повышение сахара в крови даже у тех людей, которые не больны диабетом.

Диетологи и ученые считают, что для снижения риска диабета просто необходимо отказаться от риса и заменить его цельнозерновыми культурами.

lady.tochka.net