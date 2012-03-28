Лишний вес давит на мозг

Люди в возрасте 60-70 лет, имеющие ожирение, чаще сталкиваются с ухудшением памяти и мышления, чем их стройные ровесники. К этому выводу пришли ученые из Южной Кореи.

В исследовании приняли участие 250 человек старше 60 лет. Анализ показал, что чем сильнее индекс массы тела отличается от нормы в большую сторону, тем более явно нарушен у человека мыслительный процесс.

На основании полученных данных исследователи пришли к выводу, что профилактика ожирения поможет предотвратить не только развитие ряда хронических заболеваний, но и ухудшение памяти и мышления в пожилом возрасте.

medvisnik.com.ua