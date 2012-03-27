В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Угрозы цунами пока нет
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северо-востоке Японии, говорится в сообщении Национального метеорологического агентства страны.
Как передает РИА «Новости», подземные толчки были зафиксированы в 20.00 по местному времени. Эпицентр находился восточнее префектуры Иватэ, очаг землетрясение залегал на глубине 10 километров.
Предупреждения об угрозе возникновения цунами пока объявлено не было.
Наиболее сильные афтершоки отмечались в префектурах Иватэ, Мияги, Аомори, Ямагата и Фукусима.
Землетрясение магнитудой 6,0 и выше считается сильным и может привести к значительным разрушениям инфраструктуры и жертвам.
Прошлый год в Японии запомнился жителям другим мощным землетрясением, потрясшим страну 11 марта. Землетрясение магнитудой 9,0, произошедшее тогда на северо-востоке японского острова Хонсю, получило официальное название "Великого землетрясения Восточной Японии". За ним последовало цунами, высота и сила которого превзошла все прогнозы. Высота воды в некоторых местах превышала 30-метровую отметку. В результате стихийного бедствия погибшими и пропавшими без вести числятся более 19 тысяч человек. Около 93% погибших стали жертвами гигантского цунами.
Цунами стало причиной аварии на АЭС "Фукусима-1".