Сон очищает организм от токсинов

Здоровый сон способствует распаду токсинов, доказали британские ученые.

В ходе исследования ученые из Кембриджа наблюдали за 10 здоровыми людьми. Два раза в сутки (в дневное и ночное время) у них измеряли уровни бета-амилоида в спинномозговой жидкости. Уровень этого протеина был значительно ниже в ночное время, когда люди спали. Когда добровольцы не спали в течение суток, уровень протеина резко возрастал, что провоцировало образование в мозге протеиновых бляшек. Ранее такие же данные были получены на примере лабораторных мышей – при отсутствии полноценного сна формирование токсинов в организме резко возрастает.

Эксперимент показал, что нормальный сон способствует процессу разрушения вредных образований. Исходя из этого, неврологи полагают, что с помощью сна можно лечить болезнь Альцгеймера (форма старческого слабоумия) на ранних стадиях.

vkurse.ua