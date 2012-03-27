Одиночки чаще страдают депрессиями?

Исследование, в котором приняли участие три с половиной тысячи мужчин и женщин возрастом от 30 до 65 лет, было проведено в Финляндии. Его результаты свидетельствуют о том, что на протяжении семи лет одиночки почти в два раза чаще получали рецепты на антидепрессанты, чем люди, живущие в семье.

Четверть одиноких респондентов нуждалась в медикаментозном лечении депрессии, в то время как лишь 16% опрошенных, имеющих семью, обращались за лекарствами. Опрос одиночек показал, что отдельное проживание сокращает количество и качество социальных связей и может привести к ощущению отчуждения от общества, что, в свою очередь, может стать триггером депрессии.

Впрочем, авторы исследования признают, что нет возможности определить, что является первичной причиной: проживание в одиночестве приводит к депрессии или люди, склонные к депрессивным состояниям, чаще решают жить отдельно.

likar.info